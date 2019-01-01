أخبار سارة للمصريين وتقنين أوضاع الكنائس أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" عددًا من الموضوعات المهمة، جاء أبرزها استعدادات الدولة للعام الجديد، والمشروعات المنتظر إتمامها خلاله.

وتحت عنوان "أخبار سارة للمصريين في 2019" سردت الصحف الثلاث بعض الإنجازات التي شهدتها مصر في عام 2018، وأشارت إلى أنه في ظل حصاد وفير من الإنجازات والمشروعات العملاقة، وتحسن جميع المؤشرات المالية والاقتصاية خلال 2018، يتطلع المصريون إلى مزيد من الإنجازات في العام الجديد الـذي تلوح مبكرًا في أفقه بشائر الخير الباعثة على الأمل والتفاؤل.

وأبرزت تصريحات المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضي لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها أمس، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابع، ليصل الإجمالي إلى 627 كنيسة ومبنى.

واهتمت جريدة الأخبار بتوصيات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وأشارت إلى أنها أوصت بدفع سُبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في إدارة مياه نهر النيل، والتخطيط المتكامل لشريان الحياة بين مصر والسودان.

وأوضحت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة حيث ترأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري وترأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان الشقيق وقد ساد الاجتماعات جو من الود والتفاهم بين السادة أعضاء الهيئة من الدولتين أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال.​