الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"
01:55 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
كتب- محمد قاسم:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين برأس السنة الجديدة.
وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "كل عام وجميع المصريين بخير.. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".
وتبادل السيسي التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة العام الجديد.
-
287
-
191
-
155
-
137
-
85
-
74
-
70
-
36
-
27
-
23