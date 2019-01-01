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الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"

01:55 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد قاسم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين برأس السنة الجديدة.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "كل عام وجميع المصريين بخير.. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".

وتبادل السيسي التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة العام الجديد.

تدوينة الرئيس

السيسي العام الميلادي الجديد رأس السنة فيسبوك
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