الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"

كتب- محمد قاسم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين برأس السنة الجديدة.

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "كل عام وجميع المصريين بخير.. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".

وتبادل السيسي التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة العام الجديد.