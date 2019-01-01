الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"
01:55 ص الثلاثاء 01 يناير 2019
كتب- محمد قاسم:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين برأس السنة الجديدة.
وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "كل عام وجميع المصريين بخير.. كل أمنياتي الطيبة بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام لمصر ولكل العالم".
وتبادل السيسي التهاني مع رؤساء وملوك العالم بمناسبة العام الجديد.
الخبر التالى:قرينة الرئيس السيسي تهنئ الشعب المصري بالعام الجديد
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