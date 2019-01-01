"صقيع وأمطار".. الأرصاد تعلن توقعاتها لأول 48 ساعة في 2019

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة لـ48 ساعة المقبلة.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس بارد شمالًا، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.​

وذكر البيان، أنه من المتوقه ان تتطون الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والمتوسطة والعالية جنوبًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة (العظمى والصغرى) المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية 17 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

الوجه البحري والقاهرة 17 12

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 18 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 10

وفيما يخص طقس الأربعاء، توقع البيان أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع - أيضًا - أن يكون الطقس بارد شمالًا، بينما يميل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما يتوقع أن تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

السواحل الشمالية الغربية 17 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

الوجه البحري والقاهرة 17 11

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 18 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 10