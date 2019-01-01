​​احتفالات في القاهرة برأس السنة الجديدة

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- إسلام فاروق:

بدأت منذ قليل، الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2019 في وسط القاهرة.

واحتشد عدد من المحتلفين لمتابعة اللحظات الأولى للعام الجديد بميدان التحرير، ووسط البلد.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعلن وجود غرف عمليات بكافة مناطق القاهرة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة الاحتفالات وتقديم الدعم لقوات الأمن في احتفالات العام الجديد واحتفالات الأقباط بعيد الميلاد.

وشدد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم على رؤساء الأحياء بمراجعة حالة النظافة والإنارة بمحيط الكنائس ودور العبادة ورفع كافة الإشغالات الموجودة في محيطها ورفع كفاءة حدائق العاصمة والأماكن الأثرية لاستقبال المحتفلين.

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