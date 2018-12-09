الحكومة: "أهل الشر" يوظفون خطوات ملف حقوق الإنسان الإيجابية ضد الدولة

كتب أحمد علي:

أكد وزير شوؤن مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن الحكومة اتخذت خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان، إلا أن "أهل الشر"- على حد وصفه- يوظفون أي خطوة إيجابية لاستخدمها ضد الدولة.

وقال "مروان": "أدعى البعض أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات على مستوي الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان، هدفها إلغاء المجلس القومي لحقوق الإنسان"، مضيفًا: "هذا غير صحيح هذه الوحدات أداة تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان ولا تتعارض علي الإطلاق مع المجلس القومي، ومن يدعي غير ذلك فأنه لا يفهم شيئًا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأحد، لبحث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.

وفيما يتعلق باللجنة العليا لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة برئاسة وزارة الخارجية، قال "مروان"، إن هذه اللجنة هدفها يتمثل في توحيد الجهات المسئولة عن ملف حقوق الإنسان بشكل لا يتعارض مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يتمتع بدور رقابي ومستقل ولا يخضع للحكومة، مشيرا الي أن وزارة شئون مجلس النواب ستكون هي المشرفة علي إعداد التقرير الإلزامي لحقوق الانسان الخاص بمصر والمقرر تقديمه العام المقبل، لاسيما و أنها أعدت تقرير نصف المدة.

ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلي أن مشاركة مصر بالفاعليات الدولية لحقوق الإنسان أحدث فارق مهم اتجاه نظرة العالم لمصر قائلا: "لا يوجد دولة علي الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور في ملف حقوق الإنسان، ولك الهدف هو تقليل هذا القصوص لأقل حدود ممكنة".

وحول ميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد "مروان"، أهمية انضمام مصر لهذا الميثاق، لاسيما أنه منذ 2008 وعدم الانضام له منذ هذا التاريخ شيء مؤسف، خاصة أن القاهرة هي صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربي كان يجب أن يكون له الأولوية، لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة "لازم نكون أيد واحدة مع العرب".

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