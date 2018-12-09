ضبط راكب يخفي مشغولات ذهبية و210 آلاف ريال في ملابسه بالمطار ​

كتب - طه عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي والمشغولات الذهبية، أخفاها راكب نصري لدي وصوله من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وحجز المضبوطات.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب طائرة فلاي ناس، القادمة من الرياض، اشتبه وليد صبري، مأمور التفتيش في أحد الركاب المصريين معه حقيبتين كبيرتين، وحقيبة لاب توب فارغة، وبالعرض علي أميرة عطية نائب مدير الإدراة قررت تشكيل لجنة ضمت محمد حسن مأمور الجمرك تحت إشراف دكتور صابر عبدالحميد مشرف الصالة لتفتيش حقائبه، وأحمد الجمل مأمور الجمرك للتفتيش الذاتي، تبين وجود 725 جرام مشغولات ذهبية داخل الكوتشيهات والملابس، و190 ألف ريال سعودي داخل أساور الجواكت وأساور القمصان وحقيبة اللاب توب.

وبالتفتيش الذاتي تبين وجود 20 ألف ريال سعودى على جسمه.

قرر الدكتور خالد الجمال، مدير عام جمارك مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.