السيسي يتفاعل مع رؤساء الدول والمسئولين الأفارقة في منتدى شرم الشيخ (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع "فيديو" يظهر تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2018.

واختتمت مساء اليوم، جلسات فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والتي عقدت على مدار يومين متتاليين تحت رعاية ومشاركة الرئيس السيسي، في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وذلك بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، وأهم المستثمرين في القارة وعدد من دوائر المال والأعمال الدوليين.

وناقش المنتدى الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية المصرية، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا عدد من الموضوعات الحيوية، ونقاشات يديرها نخبة مرموقة من الخبراء الإقليميين والدوليين حول أوضاع الاستثمار في القارة السمراء، منها آليات الحصول على منافسة عادلة، وحماية للاستثمارات البينية عَبر الكوميسا، والتوجهات الجديدة للفرص الاقتصادية، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، وفهم آفاق مستقبل تقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية الحديثة، وآليات المنافسة على الفرص في الثورة الصناعية الرابعة، وصناديق الثروة السيادية، وكيفية بناء نماذج جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير حلول تمويلية جديدة ومبتكرة؛ ودفع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.