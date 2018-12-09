سحر نصر: توقيع 30 إتفاقية في مجالات الاستثمار والمشاريع القومية

كتب- يوسف عفيفي:

أعربت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، عن خالص الشكر للجمع المتميز من القادة والوزراء والبرلمانيين ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية والمستثمرين ورواد الأعمال الذين شاركوا في "منتدى افريقيا 2018"، منوهة بالمشاركة الفعالة للمرأة الأفريقية والشباب الواعد.

وأوضحت "نصر"، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى "افريقيا 2018" بشرم الشيخ، مساء اليوم الأحد- أنه تم خلال المنتدى مناقشة أولويات التنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية والفرص الاستثمارية فيها، كما تباحثنا وتبادلنا الخبرات في مجالات التعاون بما يمكننا من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفة أنه تم التأكيد لمؤسسات التمويل الدولية على ضرورة ملائمة آلياتها للأولويات الوطنية والقواعد والإجراءات التي تتفق مع مصالح الدول.

وأشارت الدكتور سحر نصر، إلى أن المؤتمر حقق العديد من النجاحات، حيث شهدت فعالياته توقيع 30 إتفاقية في مجالات الاستثمار والمشاريع القومية، وفي مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفني بقيمة إجمالها 3.5 مليار دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين في برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار وكذلك ثقة المؤسسات الدولية في القيادة السياسية والرؤية الواضحة لبلدنا.

وتلت وزيرة الاستثمار توصيات المؤتمر، وأبرزها زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاصة والعام خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الجديدة والمتجددة.