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السيسي يُعلن عن إنشاء صندوق "ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا"

07:49 م الأحد 09 ديسمبر 2018
السيسي يُعلن عن إنشاء صندوق "ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم في إفريقيا والاستفادة من الفرص الهائة بالقارة.​

كما أعلن الرئيس إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019، مع تقديم 250 منحة إفريقيا للكوادر الإفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، مساء اليوم الأحد.

حضر فعاليات الجلسة الختامية عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، بالاضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

ويشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال

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