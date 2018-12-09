وزير الآثار: زيادة رسوم دخول الأهرامات للأجانب إلى 160 جنيهًا

(مصراوي):

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن قسم الآثار المستردة بالوزارة يعمل خلال اليوم على متابعة صالات المزادات للآثار ومن يمتلكون الآثار عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن اتفاقية اليونسكو تجبر الدولة الطالبة لاستيراد الأثر على إثبات تسجيله.

وأشار الوزير، إلى العمل بعدة طرق لاستيراد الآثار منها الطرق الدبلوماسية والطرق القانونية.

وأكمل الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد اليوم، أن هناك طريقة أخرى بالضغوط عن طريق منع بعثات الاكتشافات والتفاوض وغيرها من الأمور من أجل استيراد الآثار المصرية، وهو ما أدى إلى عودة واسترجاع العديد من الآثار.

‎وأوضح "العناني"، أن رسوم الدخول لمنطقة الأهرامات خلال نوفمبر 2018، ارتفعت لـ160 جنيهًا للأجانب، بدلاً من 80 المطبقة حاليًا (ما يعادل ٤ يورور فقط)، إضافة إلى إصدار كارت لطلبة الثانوي والجامعات بقيمة 125 جنيهًا سنويًا، لزيارة كافة الأماكن الأثرية أي مصري.

وكشف الوزير عن زيادة أسعار الإيرادات لخمسة أضعاف بعد خفض أسعار تصوير المواقع الأثرية، حيث زادت الإيرادات من نصف مليون جنيه إلى ٣ ملايين جنيه، لأنه تسبب في أن المنتجين الفنيين حجزوا أيامًا أطول.

كما أعلن عن أن جميع الخدمات التي ستقدم بالمتحف المصري الكبير ستسند إلى شركة أجنبية خاصة، مضيفا: "الوزارة مسئولة عن كل ما يتعلق بالاثار لكن الخدمات لن نتمكن من تقديمها، أنا بقول بصراحة إحنا ما بنعرفش نقدم خدمات، لكن زملائي يعرفوا يرمموا كويس، الآثار مهمتنا لكن الباقي يحتاج متخصصين‪".‬

واستطرد قائلًا: "عملنا على إنقاذ المتحف من مصير العمل الحكومي، وسنتعاقد مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل الخدمات مثل المحال، السينما والمسارح، عدا مخازن الآثار، وشركات كبرى قدمت من يوم 10 يونيو لـ 26 سبتمبر".