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مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى

05:25 م الأحد 09 ديسمبر 2018
مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى

الجامعة الألمانية

القاهرة- (أ ش أ):

عقد مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء بجامعة "شتوتجارت " الألمانية ، لمناقشة الشئون "الأكاديمية " والإدارية.

وبحث المجلس خلال اجتماعه ، مشروع انشاء "مركز تميز صناعي" في مجال "التصنيع الرقمي"، ليكون مركزا إفريقيا ، وإجراءات افتتاحه، وكذلك افتتاح مركز نقل تكنولوجيا صناعة "الاصطمبات"، وأيضا تجهيزات افتتاح مركز الطباعة "الرقمي"، بالتعاون مع شركة "كانون " العالمية - المقرر افتتاحه يوم غد الإثنين.

حضر الاجتماع السفير الألماني بالقاهرة جورجيوس لوي، ووزير التعليم الألماني بيتر فرانكنبرج ، ورؤساء الجامعات المؤسسة للجامعة الألمانية، والسكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي، دوروتيا رولاند.

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