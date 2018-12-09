استئناف حركة الملاحة النهرية بهويسي المالح الكبير والصغير

كتب - أحمد نجيب:

شهد الهويس المالح الكبير والصغير، التابعين للهيئة العامة للنقل النهري، مرور 28 أسطول دافع ومدفوع، و23 بارجة، تابعين للشركة الوطنية نايل كارجو، والشركة الوطنية للنقل النهري، وشركة السكر للصناعات التكاملية، وبعض الأهالي، بإجمالي حمولات ألف طن ملح صادر إلى خارج البلاد، 3050 طن، منها 2450 طن فول صويا، 2550 طن فحم، قادمين من ميناء الإسكندرية، ومتجهين إلى صوامع الشركات على ترعة النوبارية.

جدير بالذكر، أن الأهوسة الملاحية تستعد لاستقبال الوحدات الملاحية المحملة بالسلع الاستراتيجية والبضائع، لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري لما له من قيمة مضافة بين وسائل النقل المتعددة الوسائط وخفض العبء على الطرق وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسبة استهلاك الوقود والطاقة، وخفض نسبة التلوث في الهواء والبصري والسمعي.

وتعمل الأهوسة الملاحية بالوجهين قبلي وبحري بكامل طاقتها، مع انتظام أعمال الصيانة الدورية والأسبوعية لمحركات الديزل، والإطفاء، وكنترول التشغيل الخاص بالأهوسة، والالتزام بالمواعيد المقررة، وتوافر الاشتراطات الملاحية للوحدات النهرية.