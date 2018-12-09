السيسي: نحتاج 150 مليار دولار للبنية الأساسية في أفريقيا.. يا ترى مستعدين؟

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه للعالم المتقدم: "هتفضلوا مستنيين لحد إمتى؟ لحد ما القارة يبقى فيها 2 تريليون ومبيشتغلوش، وبكلم القارة الأفريقية قبل ما تتكلم عن العمل وفرص التصدير للخارج، خلونا نلبي مطالب المستوى الوطني ثم نفكر في التوجه للخارج".

وأضاف السيسي، خلال منتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، أن الاتحاد الأفريقي كقيادة قارية تستطيع أن تعمل بشكل مركزي لتحقيق مشروع عملاق يتكلف حوالي 150 مليار دولار لبناء بنية أساسية على مستوى القارة: أنا ببقى عايز أجيب حاجة من دولة في وسط أو شرق أو غرب أفريقيا ولا يمكن ذلك إلا من خلال الخطوط الملاحية.

وتابع: "دول القارة التي تنتج جميعها 3% من الحجم العالمي للطاقة، مش ممكن هنعرف نعمل مشروعات لقارتنا بقيمة مضافة أو غيره، في مصر حلينا مشكلة الطاقة وزودنا مواردنا 25%، نستطيع نقل هذه الطاقة لدول القارة لاختصار عامل الوقت".

ووجه الرئيس السيسي حديثه لقادة القارة الأفريقية: "يا ترى مستعدين يا أفريقيا يا قادة ومسئولين ومستثمرين ومؤسسات تمويل دولية أن تساهموا معنا لإحياء أكثر من مليار شخص سيزدادون في 2050".​