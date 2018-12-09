رئيس السكة الحديد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطات والمزلقانات

كتب- أحمد نجيب:

عقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، اجتماعا مع شركات النيل المنفذة لأعمال تطوير وتحسين المحطات والمزلقانات لمتابعة تقدم الأعمال ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أن أعمال تطوير المحطات تشمل عدد 47 محطة بتكلفة إجمالية 1136 مليون جنيه، تم الانتهاء من عدد 41 محطة وجارى العمل فى عدد 7 محطات، إصافة إلى تحسين وصيانة عدد 133 محطة بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 84 محطة ويجرى العمل فى عدد 50 محطات بنسبة التنفيذ 75 %، أما المزلقانات تم الانتهاء من عدد 595 مزلقان تطوير مدني وعد 333 نظم تحكم.

وشدد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التي تتم بالمحطات، إضافة إلى تطوير المزلقانات طبقا للبرامج الزمنية المحدده وسرعة إزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الاعمال، وذلك بالتنسيق مع المحليات والتأكيد على الفدو الأفقي والرأسي الخاص بالأرصفة ومدى مطابقتها لأصول السلامة بالبنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين.

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