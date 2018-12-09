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نائب: مشروع قانون "الجمارك الموحد" يصل البرلمان الأسبوع الحالي

03:43 م الأحد 09 ديسمبر 2018
نائب: مشروع قانون "الجمارك الموحد" يصل البرلمان الأسبوع الحالي

النائب عمرو الجوهري

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الجمارك عنصر أساسي في دعم عمليات الاستثمار.

وأضاف الجوهري في تصريحات لمصراوي، الأحد، أننا نعمل بقانون الجمارك منذ القانون رقم 66 لسنة 1963، ومن المنتظر وصول قانون الجمارك الموحد إلى البرلمان خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه رغم إدخال عدد من التعديلات على القانون إلا أنه يحتاج لتغيير شامل لمواكبة التطور والتحول الرقمي للاستثمار.

وذكر عضو اقتصادية البرلمان، أن الموانئ شهدت تطورات كبيرة وشملت موانئ بحرية ولوجستية وجافة، وربطها بالتحول الرقمي لتمكين المستثمرين من متابعة البضائع وعمليات الشحن والتفريغ بالموانئ.

وقال: "نأمل أن يشهد مشروع القانون تعديلات جذرية للقضاء على الروتين والبيروقرطية وتسهيل التوكيلات الملاحية وعمليات الشحن والتفريغ، وتفادي غرامات التأخير على الحاويات نتيجة الإجراءات المطولة بالجمارك، وكذلك الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات دفع الرسوم للحاويات، بما يقلل التكلفة على المستثمر، لجذب الاستثمار وتخفيض التكلفة على المنتج النهائي".

عمرو الجوهري قانون الجمارك الاستثمار مجلس النواب

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