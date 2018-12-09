رئيس "العاصمة الادارية": 140 مليار جنيه لتنفيذ مرافق المشروع ولم نكلف الدولة مليما

كتب– محمد عبدالناصر:

قدر اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات في العاصمة الادارية الجديدة بـ 140 مليار جنيه سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع لم يكلف ميزانية الدولة أي مليم ولا يمثل عبء عليها.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من قطار كهربائي بقرض من الصين ويحتوى القطار على 13 عربة ويبدأ من محطة عدلي منصور في مدينة السلام وصولا إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح عابدين: العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 180 ألف فدان تصل فيها مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان والتي سيتم الانتهاء من تسليمها بحلول نهاية عام 2023 وتخدم قرابة 1.5 مليون نسمة.

وأكد أنه بنهاية عام 2020 ستكون العاصمة جاهزة لاستقبال الوزارات المختلفة والتي يصل عددها 34 وزارة مختلفة وجاهزة لاستضافة 50 ألف موظف حكومي بخلاف مباني مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما أن هناك 60 سفارة تتفاوض مع شركة العاصمة الإدارية للتواجد فيها.

وعن دور القوات المسلحة في المشروع قال إن دورها في ضبط المشروع والتأكد من سلامة التنفيذ وهناك 45 شركة مقاولات كبرى تتولى عملية التشييد والبناء وبعمل بها 180 ألف عامل بصورة مباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة.

وأوضح عابدين، أن العاصمة الإدارية تضم 60 مدرسة و6 جامعات كبرى، وبدأت الجامعة الكندية في التشغيل العام الحالي.​