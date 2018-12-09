"المترو" تكشف تفاصيل انتحار سيدة بمحطة دار السلام

القاهرة- مصراوي:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن سيدة ألقت نفسها أمام القطار رقم 213، أثناء دخوله محطة مترو دار السلام في اتجاه المرج، مما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور، اليوم الأحد.

وأوضح "عبدالهادي" في بيان اليوم، أن قائد القطار فوجئ بالسيدة، ولم يتمكن من إيقاف القطار.

وانتقل أفراد شرطة النقل والمواصلات والعاملين بالمحطة إلى مكان الحادث.

ولفت متحدث المترو إلى أنه تم تشغيل السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام على الفور، مشددًا على انتظام حركة القطارات بالاتجاهين، ويجري انتشال الجثة وعمل محضر بالواقعة لتتوالى النيابة التحقيقات.

وقال مصدر أمني إن هوية المرأة مازالت مجهولة، فيما تجرى معاينة الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وجمع المعلومات حول السيدة المنتحرة.