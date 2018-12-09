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السيسي: 700 مليون دولار زيادة في دخل قناة السويس سنوياً

02:22 م الأحد 09 ديسمبر 2018
السيسي: 700 مليون دولار زيادة في دخل قناة السويس سنوياً

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أصر على إنجاز قناة السويس الجديدة في عام واحد، على الرغم من أن المسؤولين عن المشروع قالوا إنه ينتهي خلال 5 سنوات أو على أقل تقدير 3 سنوات.

وأضاف الرئيس أنه أصر على إنجاز القناة الجديدة في عام واحد، لأن الحاجة والضرورة الحتمية كانت تفرض السرعة: "ماكنش بعمل كدا من علشان احقق معدلات إنجاز غير مسبوقة في مصر".

وأكد الرئيس، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار "أفريقيا 2018"، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، أنه لا يجب وضع مشروع اقتصادي بعيدًا عن باقي الاعتبارات الخاصة ببناء الأمل وإرضاء المصريين بعد فترة صعبة عاشوا فيها.

ولفت إلى أنه بمجرد مرور سنة على افتتاح قناة السويس الجديدة، ورغم الركود الاقتصادي خلال عامي 2015 و 2016، ارتفعت معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة خلال عامي 2017 و2018 ما بين 500 و700 مليون دولار.

السيسي قناة السويس مصر منتدى أفريقيا 2018

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