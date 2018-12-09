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الصحة: فحص 15 مليون مواطن بمبادرة "فيروس سي" حتى الآن

02:07 م الأحد 09 ديسمبر 2018
الصحة: فحص 15 مليون مواطن بمبادرة "فيروس سي" حتى الآن

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين مواطن حتى ظهر اليوم التاسع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأضافت وزيرة الصحة، في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي وصل إلى ١٥ مليونًا و٨٨ ألف مواطن، موضحًا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 165 ألفًا و594 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، في محافظات المرحلة الأولى.

هالة زايد وزارة الصحة مبادرة فيروس سي الأمراض غير السارية

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