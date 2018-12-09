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السيسي: "لو مشينا بدراسات الجدوى كنا حققنا 25 % من الإنجازات"

02:06 م الأحد 09 ديسمبر 2018
السيسي: "لو مشينا بدراسات الجدوى كنا حققنا 25 % من الإنجازات"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يوجد فرق بين الأفكار والسياسات وبين الواقع، متابعًا: يا ترى إحنا عندنا في بلادنا المستوى ده، ده تحدي هيقابلنا ويقابلكم، وفق تقديري إن في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه، وده مش معناه إن المسار العلمي يتم إغفاله.

وأضاف السيسي، خلال حضور منتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ موجهًا كلامه للدول المتقدمة: كنا بحاجة إلى تشغيل من 4-5 ملايين مواطن، من خلال مشروعات البنية الأساسية والطاقة وغيرها، بس إحنا مش قادرين نفكر ولا نخطط زيكم، معندناش الخبرات ولا الكوادر زيكم، أنا واحد منكم ومصر دولة منكم محتاجين الدعم الفني والعلمي والخبرات تقدم ضمن ما يقدم.

وتابع الرئيس السيسي: "بتقولوا إن في تحدي ديموجرافي في أفريقيا بشكل إيجابي يقابله تحدي سلبي في الدول المتقدمة، هل الدول المتقدمة مستعدة لتوطين بعض الصناعات في بلادنا للاستفادة من القدرات الديموجرافية لدينا، نحن لدينا الفرصة، عندنا العمالة وبشئ من التأهيل والتدريب تستطيع أن تفعل ذلك".​

السيسي دراسات الجدوى منتدى أفريقيا 2018 مشروعات البنية الأساسية

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