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    "التعليم" تنفي نيتها إلغاء منصب "وكيل الوزارة" بالمحافظات

    11:43 ص الأحد 09 ديسمبر 2018
    "التعليم" تنفي نيتها إلغاء منصب "وكيل الوزارة" بالمحافظات

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربة والتعليم، إن ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء منصب "وكيل الوزارة" بداية من يناير 2019، ونقل مهامه إلى المحافظ في كل محافظة، عار تمامًا عن الصحة.

    وأكد صابر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "ما أثير شائعة لا أساس لها من الصحة".

    وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تصريحًا نُسب للدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، عن عزمه إلغاء منصب وكيل الوزارة في المحافظات بداية من يناير 2019 ونقل مهامه إلى المحافظ لضمان سرعة تدفق البيانات والمعلومات واتخاذ القرار.

    وزارة التربية والتعليم منصب وكيل الوزارة أحمد صابر محمد عمر طارق شوقي

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