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    وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة بمراكش

    11:33 ص الأحد 09 ديسمبر 2018
    وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة بمراكش

    السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة

    القاهرة- أ ش أ:

    تشارك نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في المؤتمر الدولي لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة والذي يعقد في مدينة مراكش بالمغرب يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بدعوة من الأمم المتحدة.

    وذكرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- في بيان اليوم الأحد- أن مشاركة الوزيرة نبيلة مكرم في المؤتمر يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر في ملف الهجرة، حيث يشارك بالمؤتمر ما لا يقل على 150 دولة.

    يذكر أن مصر تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتضمن عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016.​

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    الأمم المتحدة راكش لمغرب بيلة مكرم زارة الهجرة

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