نائب يتهم الحكومة بالتقصير في استعادة أراضي "السكك الحديدية" المنهوبة

كتب - أحمد علي:

طالب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، الحكومة؛ بالتدخل العاجل والسريع لإزالة التعديات على أراضي وأملاك هيئة السكك الحديدية.

واتهم "الحناوي"، الحكومة، بالتقصير والإهمال في استعادة حقوقها من هذه الأراضي المنهوبة والمسلوبة علنا مع سبق الإصرار والترصد.

وتساءل في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن خطط وبرامج الوزيرين لاستعادة أراضي وأملاك وحقوق السكك الحديدية، مؤكدًا أن استغلال هذه الأراضي أفضل استغلال يكفل تحويل هذا المرفق الحيوى من مرفق غارق في الديون إلى مرفق يحقق أرباحا كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد "الحناوي" ثقته في قدرة وزيري النقل والتنمية المحلية على تنفيذ ذلك الأمر لصالح مرفق السكك الحديدية الذي عانى ولا يزال من تراكم الديون والخسائر.