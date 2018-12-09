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    برلماني: الفعاليات الدولية تصب في صالح السياحة المصرية

    11:30 ص الأحد 09 ديسمبر 2018
    برلماني: الفعاليات الدولية تصب في صالح السياحة المصرية

    النائب عمرو صدقي

    كتب - أحمد علي:

    قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إقامة أي منتدى أو فعالية بالشكل الذي يليق بسمعة مصر ومكانتها في العالم، يصب في صالح قطاع السياحة.

    يأتي ذلك تعليقًا على تنظيم مصر لمؤتمر "إفريقيا 2018" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت أعماله رسمياً اليوم الأحد.

    وأضاف "صدقي" في بيان اليوم، أن جميع الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات العالمية التي تتم داخل مصر وبرعاية الرئيس السيسي تعطي انطباعا أن مصر مستقرة وآمنة، مشيرًا إلى أن اهتمام الدول بالحضور رسالة للعالم بمكانة مصر التي كانت ومازالت وستظل من الدول المحركة لأمور كثيرة، ليس فقط أفريقيا بينما دوليا أيضا.

    عمرو صدقي مجلس النواب الفعاليات الدولية منتدى إفريقيا 2018 تنشيط السياحة

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