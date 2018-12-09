"شعراوي" و"فودة" يفتتحان ميدان إفريقيا ونافورة الأهرامات بشرم الشيخ

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس السبت، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والنائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، جدارية ونافورة الأهرامات، وميدان إفريقيا، على هامش مؤتمر أفريقيا 2018.

وتم إنشاء الميدان بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، ويمثل دول أفريقيا ويشتمل على تماثيل لبعض الحيوانات التي تشتهر بها دول أفريقيا، وخارطة لأفريقيا، وأعلام للدول الأفريقية، وبحيرات صناعية، ومقاعد للجمهور وباركينج، ومساحات خضراء، وتم إنشاء الميدان بالجهود الذاتية للمحافظة بدون تكليف الدولة.