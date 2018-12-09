"الإسكان": تيسيرات لسداد فرق المساحة للفائزين بقرعة الأراضي الأكثر تميزاً والمتميزة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح مهلة لسداد فرق المساحة، للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضي الأكثر تميزاً والمتميزة، بالقرعة التي تم إجراؤها خلال الفترة من 28/1/2018 : 15/2/2018، والتى تزيد مساحة الأرض للفائزين بها عن المساحة التى تقدموا لها بنسبة تزيد عن 10%، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين.

وقال السباعي، في بيان له اليوم الأحد، يتم منح المهلة وفقاً للالتزام بسداد النسبة المُقررة للمساحة المُحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان، ومنح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولاً لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وتحرير شيكات آجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المُعلن عنها بالصحف.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن العملاء الراغبين في عدم الاستكمال، ويطالبون باسترداد مقدمات الحجز، يُسمح لهم بالاسترداد دون خصم المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، شريطة تقديم طلب الاستردار خلال شهر بحد أقصى من تاريخ الإعلان.​