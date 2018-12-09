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    بالفيديو.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع القادة المشاركين بمنتدى "أفريقيا 2018"

    11:05 ص الأحد 09 ديسمبر 2018
    بالفيديو.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع القادة المشاركين بمنتدى "أفريقيا 2018"

    صورة تذكارية مع القادة المشاركين

    كتبت- ياسمين محمد:

    التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، صورة تذكارية مع القادة المشاركين بمنتدى "أفريقيا 2018"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

    ويشهد الرئيس السيسي،، الجلسة الافتتاحية بمنتدى "إفريقيا 2018"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

    وانطلقت فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" أمس السبت بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

    السيسي صورة تذكارية منتدى أفريقيا 2018 شرم الشيخ

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