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اليوم .. وزير الرياضة يشهد حفل انطلاق النسخة الخامسة لمارثون زايد الخيري

05:00 ص الأحد 09 ديسمبر 2018
اليوم .. وزير الرياضة يشهد حفل انطلاق النسخة الخامسة لمارثون زايد الخيري

القاهرة - مصراوي:
يشهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأحد المقبل حفل إنطلاق النسخة الخامسة من مارثون زايد الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الأورمان، ومستشفيات مصر الخير، وتستضيف مصرالنسخة الخامسة من المارثون، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة وتحقيقها للتنمية المجتمعية المستدامة، حيث أكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بالتعاون مع الجانب الإماراتي لتنظيم هذا الحدث الهام، والذي يقام للمرة الخامسة بمصر ويخصص دخله لصالح المرضى.

وأضاف صبحي أن هذه النسخة تأتي في إطار احتفالات دولة الإمارات الشقيقة، بمئوية الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، لافتًا إلى أن الشعب المصري يحتفل مع الشعب الإماراتي بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري وعربي.

وفي نفس السياق، يوقع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالي من ماراثون زايد الخيري، حيث ستقام مراسم التوقيع والإعلان الرسمي يوم الأحد القادم بمركز التعليم المدني بالجزيرة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

ماراثون زايد الخيري أشرف صبحي وزير الشباب مستشفى شفاء الأورمان مصر الخير

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