اليوم .. أعضاء القومي للمرأة يزورون البرلمان

القاهرة - مصراوي:

يجرى أعضاء المجلس ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، زيارة غدا لمجلس النواب بدعوة من النائبتين الدكتورة هبه هجرس والنائبة جليلة عثمان، لتفقد مبنى البرلمان وحضور إحدى جلساته .

يأتى ذلك فى اطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يصادف يوم الثالث من ديسمبر من كل عام.

جدير بالذكر، أن المجلس القومى للمرأة قدم نموذجا متكاملا فى دمج المرأة ذات الاعاقة منذ تشكيله الحالى، فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ولأول مرة بتعيين إمرأة ذات إعاقة ضمن تشكيل المجلس الحالى، فضلا عن استحداث لجنة المرأة ذات الإعاقة ضمن لجان المجلس، واختيار إمرأة ذات إعاقة بتشكيل كل فرع من فروع المجلس بجميع المحافظات.