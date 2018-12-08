ننشر شروط الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الصيادلة، فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من يوم السبت 15 ديسمبر وحتى يوم الإثنين 24 ديسمبر الجاري.

وأرسلت نقابة الصيادلة خطابات إلى النقابات الفرعية بشروط وموعد فتح باب الترشح، مطالبة إياهم بتشكيل لجنة من مجلس النقابات الفرعية لتلقي طلبات الترشيح، ووضع إعلان في مكان زاهر بمقر النقابة مشتملًا على موعد فتح باب الترشح وبيان بالشروط المطلوبة.

وشملت شروط الترشح للنقابة: استمارة الترشيح، وإيصال سداد رسوم الترشح، وصورة كانيه النقابة العامة أو الفرعية سارياً، وسداد اشتراك النقابة العامة والفرعية حتى عام 2018.

كما تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من النقابة العامة، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وصحيفة الحالة الجنائية.