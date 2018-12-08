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حملات تفتيشية مفاجئة على العائمات السياحية في أسوان والأقصر

11:27 م السبت 08 ديسمبر 2018
حملات تفتيشية مفاجئة على العائمات السياحية في أسوان والأقصر

العائمات السياحية

كتب - أحمد نجيب:

شنت الإدارة العامة للرقابة النهرية، التابعة للهيئة العامة للنقل النهري، حملات تفتيشية مفاجئة اليوم السبت، على العائمات السياحية في محافظتي أسوان والأقصر.

ونفذ مفتشو الرقابة النهرية حملات للتفتيش على الوحدات السياحية بمراكز ومحافظتي أسوان والأقصر، بالاشتراك مع قسم مسطحات أسوان والأقصر وقسم تأمين العائمات السياحية بالمحافظتين، وبمعاونة العميد محمد فاروق.

وأكد اللواء بحري ياسر غنيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أنه يحرص على انتظام حملات التفتيشية من جهة الهيئة، بالاشتراك مع قسم المسطحات والملاحة الداخلية بالمحافظات، وقسم تأمين العائمات السياحية، على الوحدات السياحية والنهرية.

وشدد غنيم على أن يتم فحص كل الوحدات الملاحية، والتأكد من توافر أدوات إطفاء الحريق، والالتزام بالاشتراطات الملاحية، والتأكد من سريان الرخص، وتواجد أفراد الطاقم، ومنع الإبحار نهائيا في حالة زيادة الحمولات والتغيرات المناخية والشبورة والأمطار الغزيرة وانعدام الرؤية، لافتا إلى استمرار هذه الحملات التفتيشية على الوحدات النهرية في محافظتي أسوان والأقصر حتى انتهاء أعياد رأس السنة وأعياد الإخوة الأقباط.

الرقابة النهرية حملات تفتيشية العائمات السياحية أسوان الأقصر

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