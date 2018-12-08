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وفد أمريكي يصل القاهرة للتفتيش على إجراءات أمن المطار

10:58 م السبت 08 ديسمبر 2018
وفد أمريكي يصل القاهرة للتفتيش على إجراءات أمن المطار

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفد أمني من هيئة سلامة النقل الأمريكي؛ للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بالمطار، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية.

يشمل التفتيش إجراءات تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع بالمطار على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، الذي اجتازته سلطات المطار أكثر من مرة فى وقت سابق.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد ضمَّ 4 خبراء من أمن الطيران المدني، يتفقد إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران، والمتجهة إلى نيويورك بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التي تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن الوفد سيقوم خلال جولته بمطار القاهرة والتي تستغرق 5 أيام، بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام.

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