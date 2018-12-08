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    "الأعلى للإعلام" يطالب الفضائيات بالإفصاح عن ميزانيتها السنوية

    10:23 م السبت 08 ديسمبر 2018
    "الأعلى للإعلام" يطالب الفضائيات بالإفصاح عن ميزانيتها السنوية

    مكرم محمد أحمد

    كتب - مصطفى علي:

    قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس تلقى خطابًا من إدارة الكسب التابعة لمصلحة الضرائب، يتهم 4 قنوات فضائية بالتهرب من دفع ضريبة العمل.

    وأوضح "سليم" لـمصراوي، اليوم السبت، أن تلك الخطوة جاءت في إطار رغبة مصلحة الضرائب معرفة التبعية القانونية للقنوات سواء للمجلس أم هيئة الاستثمار.

    وأضاف أن المجلس سارع بإرسال الخطاب إلى مباحث التهرب الضريبي، وحال ثبوت إدانة القنوات سيتم معاقبتها من جانب المجلس أيضًا، مضيفًا: "كما يخاطب المجلس كافة وسائل الإعلام للمطالبة بالإفصاح عن ميزانيتها بنهاية العام، وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر مؤخرًا".

    وأوضح أن المجلس يخاطب باستمرار القنوات الفضائية بتقنين أوضاعها إداريًا تفاديًا لحدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.

    الأعلى للإعلام الفضائيات مصلحة الضرائب التهرب الضريبي ضريبة العمل أحمد سليم

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