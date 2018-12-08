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    السيسي: مبادرة لتحسين البنية الأساسية بإفريقيا العام المقبل

    07:29 م السبت 08 ديسمبر 2018
    السيسي: مبادرة لتحسين البنية الأساسية بإفريقيا العام المقبل


    كتب - أحمد جمعة:
    أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزمه إطلاق مبادرة لتحسين البنية الأساسية في الدول الإفريقية، العام المقبل.

    جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة "شباب رواد الأعمال بأفريقيا"، ضمن منتدى إفريقيا 2018، بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت.

    وقال الرئيس: "تحدثت مع الأشقاء في إفريقيا ومسؤولين أوروبيين أننا نسعى جادين لإيجاد فرصة حقيقية للتنمية من خلال تحسين البنية الأساسية لدولنا، ونُطلق هذا الأمر العام المقبل".

    وأوضح الرئيس السيسي أن حجم التحديات أمام الحكومات الإفريقية ضخم جدًا لتوفير البيئة والمناخ المناسب لإيجاد فرص عمل لشباب هذه الدول.

    وأضاف الرئيس: "إذا كنا نتحدث عن أن الشباب طموح، عليه أن يرى ويعلم حجم التحديات أمام دولنا سواء في البنية الأساسية على سبيل المثال أو حجم الطاقة المطلوب للصناعة وإيجاد بنية استثمارية في الدول الإفريقية، وهذا من أسباب عدم قدرة الدول الإفريقية توفير فرص عمل مناسبة لشبابها".

    وأكد السيسي أن التحديات الموجودة في قارتنا يجب ألا تعوق أبدًا أن نتحرك للتغلب عليها.

    الرئيس السيسي منتدى افريقيا افريقيا 2018

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