السيسي للمشاركين بمنتدى إفريقيا: "أتمنى تكونوا استمتعتوا بالجو في شرم الشيخ"

كتب - أسامة عبدالكريم:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركين في جلسة شباب "رواد الأعمال بإفريقيا" ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، قائلًا: "أتمنى تكونوا استمتعتوا بالمناظر والجو الذي تتمتع به مدينة شرم الشيخ".

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة، اليوم السبت، إن المنتدى يعد إحدى قنوات التواصل وتعزيز رؤية الحكومة تجاه الشباب في مصر والقارة الإفريقية، مضيفًا: "وثقتنا في قدراتهم وعقولهم، ونؤكد أنكم أغلى ما نملك من ثروات من خلال أفكاركم المبتكرة، والمحفزة للاقتصاد والتنمية المستدامة، وما تمتلكوه من القوة والطاقة لصناعة مستقبل أكثر إشراقا لقارتنا الشابة".

وأضاف الرئيس، أن تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، يأتي لتوحيد الجهود لتمكين شباب القارة من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم في الابداع.