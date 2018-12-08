السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال؛ لأنها تمتلك كافة العناصر لتحقيق طفرة اقتصادية هائلة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "شباب رواد الأعمال بأفريقيا"، ضمن منتدى إفريقيا 2018، بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر حرصت على تنفيذ عدة إجراءات في مجال ريادة الأعمال منها: تكليف مؤسسات الدولة لتوحيد جهودها لتأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال لتقديم الدعم للشركات الناشئة في مصر والدول الإفريقية، وإعداد برنامج لتأهيل وتدريب الشباب لريادة الأعمال.

ولفت الرئيس إلى الدعوة لتأسيس صندوق عربي إفريقي للتعاون في مجال ريادة الأعمال، بجانب إطلاق مبادرة لتدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطورين إليكترونيين.

وأشار الرئيس إلى إصدار تشريعات وقوانين لدعم مشروعات الشباب، كمشروع تنظيم خدمة النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.