مُتحدث الرئاسة: منتدى الكوميسا يعبر عن انفتاح مصر على القارة الإفريقية

شرم الشيخ - أ ش أ:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تعد بوابة لدول إفريقية وعربية وأوروبية بحكم موقعها الاستراتيجي المتميز، علاوة على مجموعة من الاتفاقيات التي تربط مصر بتلك المناطق.

وأضاف راضي، في تصريحات لقناة (النيل للأخبار) من شرم الشيخ، السبت، أن: "منتدى "الكوميسا" يعبر عن انفتاح مصر على القارة الإفريقية، ويأتي في مجمل الإطار العام لاتجاه مصر ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القضايا الإفريقية، موضحًا أن الموضوعات المطروحة على المنتدى في دورته الحالية تأتي متسقة مع المجهود الذى يحدث في الساحة الداخلية بمصر؛ والعمل على زيادة الاستثمارات والبيئة التشريعية الجديدة للاستثمار وبذل المزيد من الاستثمارات إلى مصر والاصلاح الاقتصادي ورعاية الشباب وريادة الأعمال والتقدم بأفكارهم ومبادراتهم.

ونوه بأن هذا المنتدى سيكون فرصة، لأن هذا المجهود عابر للحدود ويمتد للدول الإفريقية، كما حدث في الأعوام الماضية، مضيفا أنه لدينا معرض التجارة البينية بين الدول الإفريقية عقب 3 أيام من الآن، ويأتي كل ذلك في إطار الاتجاه القوي للدولة المصرية تجاه القارة الافريقية وتمهيدا لرئاسة مصر للاتحاد الافريقي 2019، والتى سوف تبدأ مطلع شهر فبراير المقبل.

وحول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، قال راضي، إن الوثيقة التى تم التوصل إليها في مارس الماضي في غاية الأهمية وتأتي على طريق الاندماج الاقتصادي للقارة الافريقية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تجمع ثلاث مناطق كبرى في المحيط الإفريقي وهي "الكوميسا والصادق" دول جنوب القارة" والمنطقة الاقتصادية لشرق القارة بمجموع حوالي 48 دولة إفريقية من إجمالي 54 دولة وهي خطوة هامة وإنجاز تم التفاوض عليه من قبل مصر خلال 10 سنوات.

وأوضح أن منتدى هذا العام يضم لفيفا كبيرا من رجال الأعمال الأفارقة، علاوة على 3 آلاف مشارك وعدد من رؤساء الدول ورؤساء المؤسسات الاقتصادية في أوروبا وأسيا.