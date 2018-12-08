مستشار وزير النقل: بدء العمل بمترو قليوب فى النصف الأول من 2019

كتب- أحمد نجيب:

قال محمد عز المستشار الإعلامي لوزير النقل، إن الدكتور هشام عرفات شهد منذ أيام، توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بامتداد الخط الثاني لمترو الأنفاق إلى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "سيسترا" الفرنسية، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع، بلغت حوالي 8 مليارات جنيه.

وأكد مستشار وزير النقل، إنه حتى الآن لم يتم العمل فى المشروع لعدم توفير التمويل الخاص، والذي من المفترض أن يتم تمويله من خلال قرض أجنبي، ومن المتوقع البدء في العمل بعد الحصول على القرض خلال النصف الأول من العام الجديد 2019.

وأضاف المستشار الإعلامي لمصراوي، أن المشروع يتضمن مد الخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة جهه الشرق موازياً لخطوط السكة الحديد الحالية حتى شمال قليوب، والقناطر الخيرية،حيث يبلغ طــــول هذا الامتــداد 8,8 كم، ويشمل 5 محطات رئيسية بعد محطة "شبرا الخيمة" وهي: "ميت نما، والدائري، وميت حلفا، و كوم أشفين، ثم المحطة التبادلية بعد محطة سكك حديد قليوب.

وأوضح عز، أن مترو قليوب والقناطر الخيرية، سيحدث نقلة نوعية على مستوى وسائل النقل، كما أنه يخدم ملايين المواطنين من سكان الوجه البحري، حيث يعد أول خطوة فعلية لكي يصل المترو لمحافظات أخرى بخلاف القاهرة.​