وكيل إعلام النواب: "فيه فريق كل دوره التشكيك فى إنجازات الدولة ويجب مواجهته"

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن هناك فريقا - لم يسمه - كل دوره التشكيك والتقليل من كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة بعلم وبدون علم، للتقليل من الإنجازات التي هي حقائق على أرض الواقع ومثبتة بالوقائع بالصوت والصورة وتؤكد جدواها التقارير الدولية وليست مجرد طموحات أو وعود وهمية.

وأوضح شعبان، في بيان له أصدره اليوم السبت، أنه على سبيل المثال فإن مشروع روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب والذي كان منطقة تل العقارب سابقا فإن محاولات التشكيك بالمشروع مستمرة، لتشكيك المواطنين حتى فيما يجري أمام أعينهم استهدافا للسلطة والنظام.

وأوضح: "السيسي لا يعلن عن مشروعات وهمية، لكن افتتاحات حقيقية على أرض الواقع لأنه كان صادقا عندما قال أمام الرأي العالم المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، بأنه لن يبيع الوهم للمصريين".