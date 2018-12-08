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    حساسين: مشاركة السيسى فى "مصر تستطيع" يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم

    04:11 م السبت 08 ديسمبر 2018
    حساسين: مشاركة السيسى فى "مصر تستطيع" يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- أحمد علي:

    أكد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم" المقرر انعقاده بمدينة الغردقة يومى 17 و 18 ديسمبر الجاري تحت رعايته، يأتى فى ضوء الاهتمام الرئاسي بمنظومة التعليم والمشروع القومىي لإصلاح التعليم واعتبار عام 2019 عاما للتعليم طبقا لما أعلنه الرئيس السيسي.

    وأشاد حساسين، فى بيان له أصدره الْيَوْمَ، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم التى أكدت فيها أن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم فى حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين بجميع المجالات وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وتأكيدها أن هذا المؤتمر يجمع عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال التعليم بكافة مراحله وأن هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وقيادتها بقضية التعليم وبناء الإنسان المصرى والذى أكد عليها الرئيس خلال خطابه أمام البرلمان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية ثانية.

    السيسى سعيد حساسين حزب السلام الديمقراطى مجلس النواب مؤتمر مصر تستطيع منظومة التعليم

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