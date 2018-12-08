برلمانى: الاهتمام بإنتاج التقاوي الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية

كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، بشأن الاهتمام بإنتاج التقاوي في ظل ارتفاع أسعار استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن مصر تنتج أقل من 2% من تقاوى الخضر محلياً، وأن مصر تمتلك القدرات البشرية والإنتاجية والمناخية التي تمكنها من إنتاج التقاوي بنفسها، حيث تتمتع مصر بالعمالة الماهرة الواعية ذات الأجر المنخفض والأراضي الشاسعة والشمس الساطعة، وبحسن استغلال تلك العوامل يمكننا تحقيق ثروة قومية.

وأوضح بركات أن استيراد التقاوي من الخارج يكلف المُزارع وخزانة الدولة ملايين الدولارات سنوياً، مشيرا إلى أن مصر مهددة في أي وقت بضعف الإنتاجية، والأمراض النباتية بسبب الأصناف والهجن المغشوشة، كما حدث في أزمة الطماطم والبطاطس، مؤكدا أن الدولة التي لا تنتج بذورها هي دولة عقيمة زراعيا، ولكي نكتفي ذاتيا علي الاقل من التقاوي والبذور على الدولى أولا توفير المناخ الملائم لذلك من الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية ماديا (بتوفير الاعتمادات اللازمة) ومعنويا بتشجيع وتحفيز الباحثين بكل الطرق.

وأكد على ضرورة زيادة الاهتمام بمشروع "هجن الخضر" لما يمثله من أهمية في بانتاج التقاوى الهجين وتصدير هذة التقاوي للخارج بعد الاكتفاء الذاتي منها، وخفض كمية التقاوي المستوردة، بما يوفر العملة الصعبة وفى نفس الوقت تحقيق عائد مادي يصل إلى ملايين الدولارات، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب بما يساهم فى حل مشكلة البطالة.

وطالب النائب بالاستفادة من تجربة بلجيكا في عمل معامل مركزية بالجامعات وتوحيد اتجاهاتها المختلفة نحو إنتاج الشتلات السليمة والنظيفة مرضيا وبيعها ليصبح العائد الذاتي لجامعاتنا بما يسمح بتمويلها وتدعيم ميزانيتها لتمويل ميزانية البحوث الأخرى.