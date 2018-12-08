وزير التموين: وضعنا ضوابط لاستيراد الأرز.. "ولو معجبناش السعر مش هنشتري"

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استيراد الأرز يتم حاليا وفق ضوابط تتضمن اختيار بلد المنشأ، حتى لا يكون هناك حشائش ضارة بالأرز الشعير، مثلما حدث مع الفول الذى تم استيراده منذ أكثر من 15 عاما ودخل "الهالوك" رغم أنه لم يكن موجود فى مصر.

وأضاف المصيلحي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض فوود أفريقيا السبت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات: "حصلنا على عينات من الشركات المشاركة فى المناقصة وتم اختبارها من خلال المعامل المختصة وجاءت نتيجة بعض العينات متوافقة مع طعم الأرز المصري".

وأضاف وزير التموين، أنه يتم حاليا فحص العروض المالية لهذه الشركات، مشددا: "لو مش عاجبنا سعر الأرز مش هنشتري".