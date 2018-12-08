رئيس جمعية المزارعين في بولندا: مصر معبرنا للسوق الأفريقي

كتبت- عايدة رضوان:

أكد ميروسولاف، رئيس جمعية المزارعين في بولندا أنهم دشنوا حملة باسم "حان الوقت لتذوق التفاح الأوروبي".

وقال ميروسولاف - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض فوود أفريقيا المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر - إن بولندا تخطط لأن تصبح مصر المعبر للدول الأفريقية والمستهلك الأفريقي.

وأهدى سولاف وزير التموين تفاحة كدعاية للتفاح البولندي، مضيفا أن المستهلك المصري كان له الفرصة منذ العام الماضي للتعرف على التفاح البولندي ويجب أن نصل أيضا لباقي المستهلكين الأفارقة.​