بعد رفض تلبية مطالبهم.. تجمهر عشرات السائقين بالسكة الحديد أمام مكتب رئيس الهيئة

كتب- أحمد نجيب:

تجمهر العشرات من سائقي القطارات بهيئة السكك الحديدية، أمام مكتب المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، منذ قليل، مطالبين بإقالته بعد رفضه مقابتلهم والاستجابة لمطالبهم، وقامو بترديد عبارات رافضة لقرارات رئيس الهيئة الخاصة بقائدي القطارات.

وقال أحد سائقي القطارات لمصراوي، إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس الهيئة منذ فترة لبحث مطالبهم المشروعة على حد قوله، والتى تتضمن تعديل أوضاعهم وصرف بدلاتهم وحوافزهم وزيادة "فرق الكيلو".

وأضاف السائق الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 50 سائقا تجمعوا أمام مكتب رئيس الهيئة، لمقابلة "رسلان" والضغط عليه لتلبية طلباتهم إلا أنه قابل الأمر بالتعنت الواضح وحتى الآن يرفض مقابلتهم، وقام بالاتصال برئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد عبدالفتاح فكري، لتهدئة الأوضاع وإقناع السائقين بفض تجمهرهم أمام مكتبه.

من جانبه رفض المهندس ‘شرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، التعليق على تجمهر السائقين أمام مكتبه، ولم يرد على اتصال مصراوي به عدة مرات.