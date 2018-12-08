برزي: ٣٩٠ مليون دولار حجم الصادرات للسوق الأفريقية

كتبت- عايدة رضوان:

أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن معرض "فوود أفريقا" يركز على السوق الأفريقية.

وأضاف برزي - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح فعاليات معرض "فوود أفريقا" المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر - أن صادرات مصر غير البترولية تتمثل فى الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 12%، مشيرا إلى أن حققت صادرات تقدر 2.8 مليار دولار عام 2017.

وتابع بأن الهدف من إقامة معرض فوود أفريقا أن نصبح مصر نواة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يستهدف غزو الأسواق الأفريقية وأنه تم الوصول الى 390 مليون دولار حجم الصادرات إلى السوق الأفريقية خلال العام الحالى وأن القطاع يستهدف نسب نمو 23% من صادرات مصر.

وأضاف أن التركيز على انعقاد المؤتمرات الكبرى مثل مؤتمر فود أفريقا سيزيد من الصادرات الغذائية الأفريقية.​