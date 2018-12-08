عضو بـ"الأطباء": كتاب الإنجليزي لـ"ثانية ثانوي" يحمل تحريضًا ضدنا.. وبلاغ للنائب العام

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، حمل عبارات "كاذبة ومسيئة للأطباء"، وذلك ضمن المنهج المقرر على الطلاب.

وأضاف الطاهر -في طلب تقدم به إلى مجلس النقابة اليوم السبت- إن الكتاب تضمن إشارة في صفحته رقم 49 بأن "بعض الأطباء الأشرار يتعاونون مع العصابات التي تخطف الأطفال من أجل سرقة أعضاءهم ليستخدموها بعمليات زراعة الأعضاء".

وطالب، مجلس النقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من قاموا بإعداد ونشر هذا الكتاب، متهمًا إياهم بنشر أخبار كاذبة وإشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين والتحريض على الأطباء وتعريض سمعتهم للخطر، مما يؤثر سلبا على السياحة العلاجية.

وقال الطاهر إنه كلف سكرتارية النقابة بسرعة شراء نسخة أصلية من هذا الكتاب للعرض على مجلس النقابة لاتخاذ اللازم.

كما طالب باتخاذ إجراءات رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض لا يقل عن 10 ملايين جنيه ضد معدي وناشري هذا الكتاب، ومخاطبة وزيرة الصحة هالة زايد للتدخل الفوري لحماية سمعة الأطباء والمنظومة الصحية.

وكذلك مخاطبة وزير التعليم طارق شوقي لإيقاف تداول هذا الكتاب فورا، بجانب مخاطبة لجنة الصحة ولجنة التعليم بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الرقابية المنوطة بهم.