وزير الكهرباء لـمصراوى: هذه الجهة مسئولة عن صحة أو خطأ "الفواتير"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لن يسمح بوجود أخطاء فى"الفواتير"، منوها أنه سوف يتخذ إجراءات حاسمة وفورية ضد من يثبت خطأه أو تورطه مهما كان منصبه أو موقعه، وأنه يرحب بالنقد البناء فى أى وقت لمعرفة أوجه القصور والتعرف على المتسبب لرفع الضرر على المواطن.

وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحاته لمصراوى، السبت، أن الشركة الخاصة التى تعاقدت معها الوزارة مؤخرا على قراءة العدادات تم الإتفاق معها أثناء إبرام العقد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يثبت تورطه أو ارتكابه أى خطأ فيما يخص الكشف وقراءة العدادات.

ونوه إلى أن مراكز تسجيلات القراءات التابعة لشركات التوزيع هى التى تكشف صحة أو خطأ "الفواتير" عند التقدم بشكوى تفيد بوجود خطأ فى قراءة العداد، مؤكدا أن من حق أى مواطن معرفة استهلاكه، وتابع:-"شركات التوزيع هى المسئولة عن إصدار الفواتير الخاطئة، ودور الشركة الخاصة يقتصر على آخذ القراءة فقط".

وأوضح شاكر أن محطات "سيمنس" الـ3 الجديدة تعمل بكامل قدرتها وكفاءتها لكن لا تقوم بتفريغ كامل إنتاجها أو قدراتها على الشبكة القومية للكهرباء، الأمر الذى يحتم على الوزارة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن تسابق الزمن للإنتهاء من خطة تطوير وصيانة شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية والتى من المرتقب الانتهاء منها آخر العام المقبل.

وقال إنه تم الإنتهاء من تركيب 6.6 مليون مسبق الدفع حتى الآن، والتى تهدف الوزارة لتعميمها خلال ال10 سنوات والانتهاء من تركيب 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال الفترة المقبلة، بهدف التغلب على مشكلات القراءات الخاطئة ومواجهة نقص الكشافين فى شركات التوزيع الكهرباء.​