6 يناير 2019.. الشمس على موعد مع ظاهرة لن تراها مصر

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الشمس على موعد يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 مع كسوف جزئي لها لن يرى في مصر.

وأضاف عودة، في تصريحات له، أن القاهرة يمكنها رؤية بداية خسوف القمر الذي يكون كليًا وسيحدث ليلة 20/21 يناير المقبل.

وأوضح أن القمر عند ذروة الكسوف الجزئي للشمس يغطي قرصه حوالى 72% من قرص الشمس، ولن تتمكن مصر من رؤيته لأنه سيحدث قبل شروق الشمس، ويمكن متابعته في شرق آسيا واليابان والمحيط الباسفيكي، ويستغرق من بدايته وحتى نهايته أربع ساعات و15 دقيقة.

وتابع: "الخسوف الكلي للقمر، يحدث ليلة (20 - 21) يناير المقبل، وفيه يغطي ظل الأرض 120% تقريبًا من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه وهي منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا والأمريكتين، ومعظم شرق روسيا والمحيط الباسفيكي، وترى مصر بداية الخسوف شبه الظلي حتى شروق الشمس في الساعة السادسة و51 دقيقة، أي بعد بداية الخسوف الكلي بـ10 دقائق تقريبا.

وأوضح عودة، أن بداية الخسوف تحدث في الساعة الرابعة و35 دقيقة فجرًا، وجميع مراحله تستغرق خمس ساعات و15 دقيقة تقريبًا، لافتًا إلى أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي أما كاملا فيكون كليا أو تقريبيا فيكون جزئيا، في حين يحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف بحيث يلقي القمر ظله على الأرض.

وأكد أن الشمس والقمر يستقبلان العام الجديد 2019 بكسوف وخسوف في شهر يناير المقبل، بما يمثل ظاهرتين من أربع ظواهر للكسوف والخسوف يشاهدها سكان كوكب الأرض على مدى العام الجديد كله، وتحدث الظاهرتان الأخريان في شهر يوليو المقبل.​