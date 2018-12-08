لإقامة مشروع سكني.. وزير الإسكان يعتمد مخطط 182 فدانًا لصالح وزارة الداخلية بـ6 أكتوبر
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كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 276 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2018، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 637 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة من مدينة الخمائل الواقعة على الحد الشرقي لمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص 182.72 فدان لإقامة مشروع سكني عليها
وكانت هذه الأرض وفقًا للقرار الجمهوري رقم 397 لسنة 1991 تم تخصيصها لوزارة الداخلية والمملكومة لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية لإقامة مشروع سكني.
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